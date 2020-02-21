Раскрыты подробности тайной работы полковника КГБ на МИ-6

Бывший полковник Первого главного управления КГБ СССР Олег Гордиевский, работавший на британскую разведывательную службу МИ-6 и бежавший в Великобританию в 1985 году, продал всю информацию, к которой имел доступ. Подробности его работы в интервью «Московскому комсомольцу» раскрыла полковник Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Людмила Нуйкина, которая в паре с мужем Виталием долгие годы служила разведчиком-нелегалом и была раскрыта из-за предательства Гордиевским.
«Гордиевский указал даже номер нашего московского телефона, наш адрес», — рассказала Нуйкина.
По ее словам, Гордиевскому было необходимо оправдать свое существование за рубежом. «Вот он и продавал все и обо всех. Потом стал еще фантазировать. А что делать ему оставалось? Ему платили ведь за информацию. Нет информации — ты не нужен», — объяснила она.
Нуйкина также сообщила, что в Великобритании бывший офицер КГБ до сих пор чего-то боится и регулярно меняет внешность, используя парики, наклеенные усы и бородку. «Глазки бегают. Все время в напряжении», — добавила разведчица, отметив, что между странами есть негласное соглашение об отказе от мести перебежчикам.
Гордиевский, родившийся в семье сотрудника НКВД, поступил на службу в КГБ в 1960-х годах. Служил как в структурах комитета в Москве, так и работал за рубежом, в частности в Копенгагене и Лондоне. По признанию офицера, он разочаровался в роли СССР в мире и своей работой в КГБ после подавления советскими властями протестов сторонников либерализации в Чехословакии в 1968 году. Перемены во взглядах Гордиевского заметили датские спецслужбы, сообщившие об этом в МИ-6, сотрудники которой в 1974 году завербовали советского разведчика. По данным из открытых источников, наиболее ценными действиями Гордиевского считаются усилия по предотвращению угрозы ядерного конфликта между США и СССР в 1983 году и прогноз о приходе к власти Михаила Горбачева задолго до того, как тот получил известность. Кроме того, на основе переданных им сведений британское правительство выслало 31 агента советской внешней разведки.
После бегства в Великобританию Гордиевский стал писать книги и выступать экспертом в медиа. В 2007 году был посвящен королевой Елизаветой II в Орден святого Михаила и святого Георгия за «служение безопасности Соединенного Королевства».