Умер бежавший в США бывший офицер КГБ Шеймов

Бывший майор Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, Шеймов скончался еще 18 октября у себя дома в городе Вене (штат Вирджиния). Известно, что у него были проблемы с легкими.

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Супруга Шеймова Ольга подтвердила сообщение о кончине экс-майора.

В 1970-х годах Шеймов служил в 8-м Главном управлении КГБ СССР, курировавшем вопросы связи, криптографии и шифровальной службы. Как пишет The Washington Post, в то время он все больше разочаровывался в своих работодателях и коммунистическом режиме. В 1980 году связался с сотрудниками американской разведки и, взяв с собой жену и дочь, совершил побег из страны.

В течение пяти лет семья официально числилась пропавшей без вести, предположительно, убитой (на себя это убийство в 1981 году взяли сотрудники линейного отдела милиции на Московском метрополитене, проходившие по нашумевшему «делу об убийстве на Ждановской»). О побеге Шеймова в Штатах сообщили только в 1990-е годы.