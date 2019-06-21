Сенат запретил Трампу продавать оружие Саудовской Аравии

Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому президенту Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, свое решение сенаторы мотивировали тем, что Саудовская Аравия причастна к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи в октябре 2018 года, а также к ударам по мирному населению в Йемене. Отмечается, что сенаторы приняли 22 решения — по числу планируемых сделок. Таким образом верхняя палата американского парламента заблокировала действия администрации Трампа, который уже пообещал воспользоваться имеющимся у него правом вето.

Трамп намеревался продать Саудовской Аравии оружие на общую сумму порядка 8 миллиардов долларов (больше 500 миллиардов рублей), в том числе высокоточные боеприпасы. Также в эту стоимость входила бы поддержка в обслуживании самолетов.

В мае сообщалось, что администрация Трампа собирается поставить американское вооружение Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в обход блокировок Конгресса.

Госсекретарь США Майк Помпео и другие чиновники из Госдепа собирались ввести чрезвычайное положение, чтобы не позволить Конгрессу заблокировать сделки, общий объем которых составляет примерно 7 миллиардов долларов. Эти планы вызвали возмущение как у демократов, так и у республиканцев.

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