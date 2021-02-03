Байден отменил ряд распоряжений Трампа в миграционной сфере

Президент США Джо Байден во вторник, 2 февраля, подписал три указа, отменяющих ряд распоряжений бывшего главы государства Дональда Трампа в сфере миграционной политики. Об этом сообщает ТАСС.

В первую очередь новый глава Белого дома положил конец политике разлучения мигрантов и их детей на время рассмотрения уголовных дел о незаконном пересечении границы. Также Байден создал группу, которая будет заниматься вопросами воссоединения таких семей, чтобы «искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не образно, на границе вырывала детей из рук своих семей».

Новый президент назвал введенные Трампом указы в миграционной сфере «контрпродуктивными для безопасности» США и заявил, что «устраняет плохую политику».

Вторым указом Байден намерен создать основу для «регулирования процессов миграции по всей Северной и Центральной Америке, чтобы обеспечить безопасное и организованное оформление ищущих убежища лиц» на американской границе. Третий указ, по словам президента, «восстановит веру в иммиграционную систему» США и обеспечит «интеграцию новых американцев».

В первый день на посту Байден подписал ряд указов, отменяющих решение предыдущей администрации. В частности, он остановил строительство стены на южной границе, обещание создать которую было ключевым для кампании бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Байден также приостановил депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней и отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом.