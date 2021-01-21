Мир
 
Последние новости
Минздрав изменил температуру хранения вакцины «Спутник V»
В Комитете солдатских матерей отреагировали на приговор рядовому Шамсутдинову
«Парящее» после мощного снегопада Черное море попало на видео
В России подсчитали безработных
Миру внезапно понадобился российский уголь
Камала Харрис не смогла переехать в новую резиденцию из-за ремонта
Google отключит сообщения на смартфонах Huawei
«Трэш-стримеров» предложили сажать в тюрьму на пять лет за трансляции
Кокорин согласился перейти в итальянский клуб
Диетолог раскрыл секреты долголетия
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден остановил депортацию нелегальных мигрантов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Luis Echeverria / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена остановила депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней. О выпущенном демократами меморандуме сообщает FOX News.

Власти пояснили, что приостановка в работе с нелегалами позволит государственным органам сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, самым серьезным кризисом для системы здравоохранения в истории. Отмечается, что мера не коснется мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем, однако распространяется на осужденных за преступления и подозреваемых.

Остановить высылку иммигрантов Байден обещал в ходе своей предвыборной кампании. В первый день на посту он также остановил строительство стены на южной границе, обещание создать которую было ключевым для кампании его предшественника Дональда Трампа.

Помимо этого, он отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом, и еще ряд других его ограничений.

20 января сообщалось, что власти Мексики предлагают Байдену амнистировать всех нелегальных мигрантов из этой страны, присвоив им законный статус.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Biden administration imposes 100-day 'pause' on deportations of illegal immigrants
Мексика предложила Байдену легализовать своих мигрантов в США
Байден вернет США в климатическое соглашение в день инаугурации