Байден остановил депортацию нелегальных мигрантов

Администрация президента США Джо Байдена остановила депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней. О выпущенном демократами меморандуме сообщает FOX News.

Власти пояснили, что приостановка в работе с нелегалами позволит государственным органам сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, самым серьезным кризисом для системы здравоохранения в истории. Отмечается, что мера не коснется мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем, однако распространяется на осужденных за преступления и подозреваемых.

Остановить высылку иммигрантов Байден обещал в ходе своей предвыборной кампании. В первый день на посту он также остановил строительство стены на южной границе, обещание создать которую было ключевым для кампании его предшественника Дональда Трампа.

Помимо этого, он отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом, и еще ряд других его ограничений.

20 января сообщалось, что власти Мексики предлагают Байдену амнистировать всех нелегальных мигрантов из этой страны, присвоив им законный статус.