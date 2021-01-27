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Решение Байдена о запрете депортации мигрантов заблокировали

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Фото: Globallookpress.com

Федеральный судья из американского штата Техас заблокировал попытку нового президента США Джо Байдена наложить мораторий на депортацию нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, судья вынес двухнедельный запрет на отмену законов, регулирующих процесс иммиграции. Такое решение было принято после иска, поданного генпрокурором Техаса.

В жалобе отмечалось, что администрация Байдена указом о запрете на депортацию нарушает соглашение, заключенное с министерством внутренней безопасности. Согласно этому документу, перед внесением изменений в миграционную политику необходимо проведение консультаций, а также уведомление как минимум за 180 дней. Fox News отмечает, что неясно, должны ли эти условия быть выполнены, но аналогичные соглашения администрация Дональда Трампа заключила с несколькими штатами.

Отмечается, что судебный запрет общенациональный. Связано это с тем, что ограничение в одном лишь Техасе не смогло бы адекватно защитить штат из-за «свободного передвижения» нелегалов из других регионов.

Администрация Байдена остановила депортацию мигрантов на 100 дней сразу после прихода к власти. Отмечалось, что приостановка в работе с нелегалами позволит государственным органам сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, и мера не коснется связанных с терроризмом и шпионажем.

Байден в первый день на посту также отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом, и остановил строительство стены на южной границе США.

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