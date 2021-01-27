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Байден запретил сажать заключенных в частные тюрьмы

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Фото: Bing Guan / REUTERS

Избранный президент США Джо Байден подписал указ, по которому будет прекращено использование частных тюрем для наказания преступников. Об этом сообщает Bloomberg.

Байден поручил главе Минюста не продлевать контракты с операторами частных центров содержания под стражей. «Это первый шаг к тому, чтобы корпорации не наживались на заключении, которое менее гуманно и менее безопасно», — заявил американский лидер. При этом распоряжение не распространяется на центры содержания под стражей иммиграционной и таможенной службы США, которые также заключают контракты с операторами частных тюрем.

Под ударом оказались две крупнейшие компании в отрасли: GEO Group Inc. и CoreCivic Inc. При этом агентство отмечает, что акции этих операторов значительно подорожали при прошлом президенте Дональде Трампе. Тот в 2016 году отменил мораторий своего предшественника Барака Обамы на подобного рода подряды в пенитенциарной системе. После этого компании стремились отказаться от федеральных контрактов, подписывая соглашения о строительстве и эксплуатации тюрем на уровне штатов.

GEO Group в ответ заявила, что в ее тюрьмах за редким исключением содержатся иностранные преступники, осужденные за преступления на федеральном уровне. Таким образом компания «позволяет государственным учреждениям заботиться о гражданах США без значительных проблем с переполненностью».

По данным Статистического управления юстиции, на конец 2019 года в частных тюрьмах США содержалось около 116 тысяч заключенных, что составляло примерно 7 процентов всех преступников на уровне штата и 16 процентов всех заключенных федерального подчинения.

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