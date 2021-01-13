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Смертную казнь в США отложили из-за COVID-19 у осужденных

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Фото: Bryan Woolston / Reuters

Смертную казнь двоих осужденных в США отложили из-за того, что они заболели COVID-19. Об этом сообщает Newsweek.

Казнь Кори Джонсона и Дастина Хиггса, которые должны были стать последними казненными при правлении президента Дональда Трампа, отложили по меньшей мере до 16 марта. Такое решение вынесла судья в Вашингтоне.

Защитники осужденных заявили о том, что из-за массивного поражения легочной ткани их подзащитные будут слишком сильно страдать от смертельной инъекции. Суд признал, что излишние мучения противоречат принципам гуманной казни.

Джонсон ожидает казни более 28 лет. Он признан виновным в убийстве семерых человек из-за бизнеса по торговле запрещенными психоактивными веществами. Хиггс виновен в похищении и убийстве трех молодых женщин в штате Мэрилэнд.

Ранее 13 января сообщалось, что в федеральной тюрьме США впервые почти за 70 лет казнили женщину. Смертельную инъекцию получила Лиза Монтгомери, виновная в убийстве беременной женщины.

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