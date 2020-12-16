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Администрацию Трампа уличили в «исключительной жажде крови»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Cheriss May / Reuters

При администрации президента США Дональда Трампа власти совершили больше смертных казней на федеральном уровне, чем все штаты вместе взятые. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет Информационного центра по смертным казням (DPIC).

За 2020 год на федеральном уровне казнили 10 преступников, при этом за тот же период в штатах казнили семь человек. «Политика администрации [Трампа] не только расходилась с практикой предыдущих президентов, но и с современной», — заявил исполнительный директор DPIC Роберт Данэм. Он уличил бывшего президента в «исключительной жажде крови».

Трампа также обвинили в халатном отношении к коронавирусной инфекции, из-за чего многие сотрудники тюрем, сопровождавшие преступников на казнь, заразились вирусом.

14 июля в стране прошла первая за 17 лет федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей.

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