В США прошла очередная казнь после 17-летнего перерыва. Мужчина, который похитил, изнасиловал и убил десятилетнюю девочку более двух десятилетий назад, был казнен в Индиане. Об этом сообщает Fox 13.

Речь идет о преступнике по имени Кит Дуэйн Нельсон (Keith Dwayne Nelson), который стал пятым федеральным заключенным, казненным в этом году, и вторым на этой неделе.

Нельсон получил смертельную инъекцию в пятницу, 28 августа, в федеральной тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана, после того, как вышестоящий суд отклонил постановление, которое потребовало бы от правительства выписать рецепт на препарат, использованный для казни.

27 августа сообщалось, что в США запретили проводить казнь на федеральном уровне в отношении Нельсона. С таким постановлением выступила окружной судья Вашингтона Таня Чуткан. Она заявила, что прежде всего власти должны получить рецепт на использование вещества для смертельной инъекции.

16 июля Верховный суд США постановил применить высшую меру наказания к Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю. До этого, 14 июля, прошла первая за 17 лет федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.