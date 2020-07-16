В США снова казнят человека после 17-летнего перерыва

Верховный суд США постановил провести вторую казнь на федеральном уровне за 17 лет — предыдущая состоялась только 14 июля 2020 года. Об этом сообщает CBS News.

Большинство судей проголосовали за то, чтобы снова провести казнь в отношении другого преступника — Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю. Она пройдет 21 июля в федеральном исправительном комплексе Терра-Хот в штате Индиана.

Пятеро судей выступили за, четверо — против. Судья Соня Сотомайор (Sonia Sotomayor) заявила, что с точки зрения Конституции США приведение смертного приговора в исполнение может считаться преждевременным, поскольку остается открытым вопрос о вменяемости осужденного. Речь идет о заявлениях адвокатов Пурки, согласно которым он страдает деменцией: по их мнению, это смягчающее обстоятельство и мужчину нельзя казнить.

Это второй случай за последние 17 лет, когда на федеральном уровне проведут смертную казнь. 14 июля в США прошла первая за это время федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.

Последняя казнь на федеральном уровне до этого была проведена в 2003 году, при этом в федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей.

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