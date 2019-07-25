Американцы вернули казни

Федеральные власти США вернут применение смертной казни впервые за почти 20 лет. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.

В документе указывается, что генпрокурор США Уильям Барр поручил составить график казни пяти «злостных преступников». Речь идет о заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства, а также пытки и изнасилования детей и пожилых. «Мы обязаны жертвам и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», — говорится в сообщении.

Согласно утвержденному плану, казни должны пройти с 9 декабря 2019 года по 15 января 2020-го. Их проведут с использованием инъекций пентобарбитала.

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Казнят Даниэля Льюиса Ли (Daniel Lewis Lee) — члена группы сторонников превосходства белой расы, убившего семью из трех человек, Лезмонда Митчелла (Lezmond Mitchell), расправившегося с бабушкой и внучкой, Уэсли Иру Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю. Кроме того, высшая мера будет применена к Альфреду Буржуа (Alfred Bourgeois) — он пытал, домогался, а затем убил 2,5-летнюю дочь, а также к Дастину Ли Хонкину (Dustin Lee Honken), который застрелил пять человек.

Указывается, что все заключенные «исчерпали свои апелляционные и постсудебные средства защиты и в настоящее время ничто не препятствует их казни». Приговор будут приводить в исполнение в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана). Кроме того, на более поздний срок запланируют казни других преступников.

На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом власти штатов самостоятельно решали, применять ли подобную меру наказания. В этой связи на местных уровнях казни периодически проводятся.

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