Американцам пригрозили смертной казнью за дом на воде

Гражданину США Чаду Элвартовски и его подруге Супрани Тепдет грозит смертная казнь за строительство дома в территориальных водах Таиланда. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным властей Таиланда, 20-метровая платформа находится над поверхностью воды в 19 километрах от побережья Пхукета. Элвартовски заявляет, что его дом расположен в 24 километрах от берега и не попадает под юрисдикцию тайских властей. В случае, если вина пары в нарушении суверенитета страны будет доказана, максимальным наказанием для них может стать смертная казнь.

Известно, что Элвартовски и Тепдет не запрашивали у Таиланда разрешение на строительство. Теперь представители военно-морского флота должны встретиться с властями страны, чтобы обсудить дальнейшие действия.

По данным издания, мужчина работал инженером-программистом в армии США, после чего начал инвестировать в биткоины. Пара относится к движению Ocean Builders, члены которого создают жилища за пределами территориальных вод государств — таким образом они не попадают под действия законов какой-либо страны.

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