Мусульманину отложили казнь из-за христианского священника

Федеральный апелляционный суд в американском штате Алабама отложил казнь мусульманина из-за христианского священника. Об этом сообщает The Independent.

Приговор в отношении 42-летнего Доминика Рэя должен был быть приведен в исполнение вечером 7 февраля. Однако накануне приговора коллегия из трех судей постановила, что у осужденного было веское основание считать, что его конституционные права были нарушены. Это произошло из-за отказа тюрьмы разрешить имаму присутствовать при казни вместо христианского священника.

Таким образом судьи отменили решение районного суда. Тот ранее постановил, что Рэй слишком затянут подачу иска.

Как отмечается в вердикте апелляционного суда, осужденному на самом деле объяснили тюремные правила лишь 23 января. Тогда же ему заявили об обязательном присутствии священника и отказались допускать имама во время казни. В то же время в документах говорится, что в итоге тюрьма разрешила Рэю уйти из жизни вообще без каких-либо духовных лиц рядом. Однако судьи отметили, что это очевидно показывает предпочтение одной религиозную конфессии другой.

Штат обжаловал решение в Верховном суде.

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По данным Управления исправительных учреждений Алабамы, на проводимых в регионе казнях традиционно присутствует протестантский священник Крис Саммерс. С 1997 года он был свидетелем исполнения почти каждого смертного приговора. Если заключенный просит, мужчина молится в камере смертника в его последние минуты, если нет то он просто стоит в стороне.

Об иске с требованием отложить казнь стало известно 30 января. В нем адвокаты отмечали, что присутствие священника «может служить только одному интересу, причем неконституционному, — защите души или духовного здоровья осужденного в христианской системе убеждений».

К высшей мере Рэя приговорили за убийство в 1995 году. Тогда он изнасиловал и убил 15-летнюю девочку.

В декабре 2018-го сообщалось, что в США второй преступник чуть более чем за месяц был казнен на электрическом стуле. Оба мужчины сами попросили о таком способе, утверждая, что введение смертельной инъекции приносит гораздо больше страданий.

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