Выбравших казнь на электрическом стуле стало больше

В США еще один преступник казнен на электрическом стуле в четверг, 6 декабря. Об этом сообщает Associated Press.

61-летний Дэвид Эрл Миллер (David Earl Miller) провел 36 лет за решеткой в штате Теннесси в ожидании исполнения приговора. Его приговорили к высшей мере наказания за убийство в 1981 году: он расправился с 23-летней психически больной женщиной.

Казнь привели в исполнение в 19:25 по местному времени (4:25 по московскому времени). По данным WVLT, на последнюю трапезу преступник попросил жареную курицу, картофельное пюре, печенье и кофе.

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Как передает BBC News, в суде, рассматривавшем его прошение о способе казни, Миллер напомнил об инциденте в августе. Тогда после введения смертельной инъекции преступник промучился 20 минут, прежде чем умереть. Отмечается, что Миллер также поднимал вопрос о расстреле.

Чуть более месяца назад — 2 ноября — в США впервые с 2013 года казнили преступника с помощью электрического стула. 63-летний Эдмунд Загорски, также из Теннеси, сам попросил об альтернативном способе.

В штате Теннесси официальным видом казни является введение смертельной инъекции. Однако совершившие преступление до 1999 года могут вместо этого выбирать электрический стул. До Загорски такой метод казни в регионе в последний раз применяли в 2007 году.

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