В США впервые за пять лет казнили заключенного на электрическом стуле

В США впервые с 2013 года казнили преступника с помощью электрического стула. Об этом сообщил канал CNN.

Эдмунд Загорски из Штата Теннеси сам попросил об альтернативном способе казни, потому что боялся боли от смертельной инъекции. 63-летний мужчина был осужден в 1984 году за убийство двух человек, пытавшихся купить у него наркотики.

Перед исполнением приговора Загорски сказал: «Давайте зажжем». Казнь посетили родственники убитых им мужчин.

Создатель именно этого электрического стула, техник-самоучка Фред Лейхтер, перед казнью усомнился в том, что устройство будет работать как надо.

В штате Теннеси такой метод казни в последний раз применяли в 2007 году. Тогда убивший своих троих сыновей и дочь бывшей жены Дэрил Холтон попросил не применять к нему смертельную инъекцию. До того электрический стул не использовался в штате в течение 47 лет.

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