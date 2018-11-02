Конструктор электрического стула усомнился в нем накануне казни

Американский техник-самоучка Фред Лейхтер (Fred Leuchter) усомнился в том, что собранный им электрический стул в тюрьме в Теннесси сработает. С таким мнением он выступил накануне казни серийного убийцы Эдмунда Загорски, сообщает Associated Press.

Электрический стул в этой тюрьме не использовался с 2007 года. Он является одним из приспособлений для казни, которые Лейхтер конструировал в период с 1979 по 1990 год. Мужчина волнуется, что после того, как его отлучили в качестве эксперта по казням, другие специалисты модернизировали стул и это могло неблагоприятно сказаться на его работе.

«Я беспокоюсь, что электрический стул в Теннесси может кому-нибудь навредить или вызвать проблемы. И на нем мое имя. Не думаю, что казнь выйдет гуманной», — отметил он.

Последний раз Лейхтер модернизировал электрический стул в 1988 году. Тогда руководство тюрьмы обратилось к нему за экспертной проверкой, поскольку приспособление не использовалось десятилетиями. «Помню, тогда, кажется, казнили карлика или что-то в этом роде», — вспоминает специалист. Оригинальный стул был продан на eBay и находится в Музее убийств Алькатраса.

В государственных документах значится, что стул, предназначенный для приведения в исполнение наказания для Загорски, был проверен 10 октября этого года и соответствует современным стандартам. Лейхтер не согласен с заключением и считает, что его конструкция дефектна.

Лейхтер принимал участие в создании электрических стульев, газовых камер, машин по приведению в действие смертоносных инъекций и виселиц как минимум в 27 американских штатах. В 1988 году он отправился в Польшу, чтобы проинспектировать газовые камеры концентрационных лагерей. В докладе «Отчет Лейхтера», или «Отчет о газовых камерах», он выразил сомнение, что они были предназначены для убийства людей. Позднее его исследование назвали псевдонаучным и опровергли.

После этого стало известно, что он никогда не получал квалификацию инженера и не владел достаточной квалификацией для конструирования и установки аппаратов для смертных казней.

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