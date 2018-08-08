Из жизни
 
Последние новости
Саакашвили определил «первую победу Путина» после войны 2008 года
Футболка в эфире российского ТВ разозлила американскую журналистку
Кормившая грудью женщина остроумно поставила на место недовольных
Найден способ лечения самого опасного рака груди
Трехлетний ребенок умер после отказа в госпитализации в Сибири
Россия получит «самолет звездных войн»
«Титушки» захватили здание университета в Киеве
Звезда «Такси» прокомментировал драку в московском баре
Новости партнеров

Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти

Перейти в «Мою Ленту»

Заключенный американской государственной тюрьмы строго режима, осужденный на казнь, признался, что больше не может ждать наказания после того, как оно дважды было отложено. Об этом он рассказал изданию The Reno Gazette Journal.

В 2007 году Скотт Дойзер (Scott Dozier) был приговорен к смертной казни за убийство 22-летнего мужчины, который был найден обезглавленным и расчлененным в отеле Лас-Вегаса. В 2017 году Дойзер потребовал привести приговор в исполнение, поскольку его казнь откладывали уже дважды, но она так и не состоялась.

Мужчину, который официально был признан виновным в жестоком убийстве, не могут казнить из-за продолжающихся дебатов о допустимости применения смертельных инъекций в штате Невада.

«Я не думаю, что это вообще кого-то волнует. Мне паршиво. Я постоянно думаю о том, чтобы написать властям и сказать им: "Послушайте, просто разрешите использовать инъекции, я уже на краю и страдаю"», — рассказал Дойзер журналистам по телефону.

Мужчина добавил, что после того, как его казни отменялись, в течение следующих пяти дней за ним присматривали специальные люди для того, чтобы он не совершил суицид. Он категорически отверг подозрения в том, что является самоубийцей. «Я не хочу умирать, серьезно. Но ведь лучше умереть, чем быть в этой тюрьме», — отметил он.

Очередное разбирательство по его делу отложили до 10 сентября. Дойзер признался, что очень устал и назвал ожидание исполнения приговора настоящей пыткой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Death row interview: Denied two executions, Dozier says waiting for death is 'torture'
Приговоренный к смерти не дождался казни и покончил с собой
Американец засиделся в тюрьме и забыл свое преступление
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03 6 августа

«Все лекарства я выбросила»

Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
16:59 6 августа

Уборщики нашли гранату и сыграли ей в волейбол

05:17Сегодня

Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки

19:12 7 августа

Убийца спрятался в морозилке ресторана, выпрыгнул из нее и умер

Из жизни00:1528 июля

Убил и забыл

Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
11:59 6 августа

Сикх вымолил огромный огурец

17:11 7 августа

Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека

14:30 7 августа

Увлекшаяся мужчинами-призраками британка захотела от них детей

Из жизни00:03 4 августа

Сыграли по-крупному

Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
17:08 5 августа

Муха уронила костяшку домино и сорвала мировой рекорд

13:06 7 августа

Четыре гепарда набросились на самку на глазах у изумленного фотографа

06:33 7 августа

Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась

Россия
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
Трехлетний ребенок умер после отказа в госпитализации в Сибири
Кадыров раскрыл секрет самых здоровых детей в России
Украинцам собрались выдавать российский паспорт в первую очередь
Детский сад в Астрахани уличили в связывании детей пеленками
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
На месте гибели ребенка обнаружили таинственную свастику
Трампа уличили в использовании фраз с конкурсов красоты
«Демонический голос» приказал флоридскому стрелку убить школьников
США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Сравнение мусульманок с почтовыми ящиками вызвало гнев Мэй
Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией
Все материалы
Бывший СССР
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
«Титушки» захватили здание университета в Киеве
Саакашвили определил «первую победу Путина» после войны 2008 года
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Объяснена необходимость отмены автобусного сообщения между Украиной и Россией
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
«Роснефть» вернула лидерство по капитализации
Россияне нарастили сбережения
Украина оставила «Газпром» без денег
Илон Маск задумал выкупить Tesla
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Названа причина сложных отношений России и Китая
Все материалы
Силовые структуры
Люди в черном
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Рабы божьи
Отбывающий пожизненное боевик получил еще 20 лет тюрьмы
Алтайский омбудсмен похвалился рекордным числом преследуемых за мемы
Выставку разбитых машин устроили для будущих водителей
Шестун рассказал о своих знаменитых сокамерниках в «Лефортово»
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Найден способ лечения самого опасного рака груди
Россия получит «самолет звездных войн»
Названа дата презентации Ту-22М3М
Россия создала «вечный» ядерный реактор
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
14-летняя российская фигуристка откатала мужскую программу
Внук Третьяка отразил два буллита в дебютном матче за иностранный клуб
Украинская бегунья отказалась праздновать победу и довела соперницу до финиша
Чемпион России нашел многомиллионную замену Смолову
Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Все материалы
Культура
Черные тоже делают это
Смерть, секс и сатира в новом сериале HBO «В свободном улете»
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
Звезда «Такси» прокомментировал драку в московском баре
Самая красивая женщина мира попала в больницу с кишечным вирусом
Умер автор обложки альбома «Группа крови»
Бывшую жену рэпера Гуфа избили
Все материалы
Интернет и СМИ
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
Кормившая грудью женщина остроумно поставила на место недовольных
Комик заставил американского политика согласиться на интим с Трампом
«Первого в мире киборга» из старинной могилы подняли на смех
Трех белорусских журналисток задержали за взлом государственного агентства
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Мать Тимати одела родину русского рэпа
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в США
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа
Погибшего в Пакистане российского альпиниста отказались хоронить
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти
Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки
Убийца спрятался в морозилке ресторана, выпрыгнул из нее и умер
Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека
Все материалы
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Восстановленный спорткар Marussia оценили в 10 миллионов рублей
Volkswagen представил двухэтажный дом на колесах
Американцы назвали 40 моделей с плохими фарами
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы