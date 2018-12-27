Япония казнила гангстеров и поставила рекорд

В Японии утром в четверг, 27 декабря, казнили двух человек, приговоренных к высшей мере наказания. Об этом объявил министр юстиции страны Такаси Ямасита, сообщает Kyodo.
По его словам, казнены были бывший высокопоставленный член преступного синдиката 60-летний Кэйдзо Окамото и его подельник, 67-летний экс-финансист Хироя Суэмори. Они были приговорены к высшей мере за преступление в 1988 году.
Тогда мужчины выкрали и расправились с президентом инвестиционной и консультативной компании из Осаки и его секретарем. Тела они спрятали в бетоне. После этого мужчины заполучили около 100 миллионов иен, передает NHK.
Как отмечает Kyodo, в общей сложности число казненных в 2018 году в Японии достигло 15 человек. Это рекордно высокий показатель за последние 10 лет. В целом же с момента прихода к власти премьер-министра Синдзо Абэ в 2012 году были казнены 36 человек. Сейчас исполнения аналогичного приговора в стране ожидает 109 осужденных.
До этого высшую меру в Японии применяли летом. Тогда в два этапа были казнены все приговоренные члены экстремистской секты «Аум Синрикё» (запрещена в России), в том числе ее предводитель Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото). Группа организовала теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году.
Казнь в Японии осуществляется через повешение.