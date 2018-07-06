Правозащитников возмутила казнь террористов-убийц в Японии

Казнь семи членов японской религиозной секты «Аум Синрикё», в том числе ее лидера Сёко Асахары (настоящее имя — Тидзуо Мацумото), нарушает права человека. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.

«Сегодняшние казни беспрецедентны в современной истории Японии. Атаки "Аум Синрикё" были омерзительными, и ответственные за них заслуживают наказания. Однако смертная казнь никогда не является ответом», — указал представитель восточноазиатского отделения организации Хирока Сёдзи.

Он отметил, что правосудие требует также уважения к правам человека. «Смертная казнь никогда не сможет этого обеспечить, поскольку сама по себе окончательно отрицает права человека», — добавил он.

63-летний Асахара, организовавший теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году, был казнен вместе с еще шестью членами «Аум Синрикё» утром 6 июля. Повешены также были Ёсихиро Иноэ, Томомицу Ниими, Томомаса Накагава, Киёхидэ Хаякава, Масами Цутия и Сэйити Эндо. Они стали первыми из 13 человек, приговоренных к смерти за атаку.

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Казнь в Японии осуществляется через повешение. Смертники обычно дожидаются ее несколько лет, решение об исполнении принимается, лишь когда судебное разбирательство полностью окончено.

Теракт в токийском метро был совершен 20 марта 1995 года. Тогда члены «Аум Синрикё» распылили в подземке токсичный газ зарин. В результате погибли 13 человек, еще около 5 тысяч пассажиров пострадали. В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты.

«Аум Синрикё» появилась в Японии в конце 1980-х годов. В основе идеологии секты лежит смесь индуизма, буддизма и других религий, причем ее члены проповедовали скорое наступление конца света. Организация запрещена на территории России.

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