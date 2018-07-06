В Японии казнили организовавшего теракт в метро лидера религиозной секты

Бывший глава японской религиозной секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара, организовавший теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году, казнен. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Смертный приговор был приведен в исполнение в воскресенье, 1 июля.

Лидера экстремистской организации арестовали вскоре после атаки — в мае 1995-го. К смерти через повешение его приговорили в 2004-м. До казни Асахара отбывал наказание в тюрьме. Приведение приговора в исполнение задерживалось из-за расследования. С главы «Аум Синрикё» и еще нескольких руководителей секты требовалось снять свидетельские показания по делам трех лидеров, которым удалось скрыться.

Теракт в токийском метро был совершен 20 марта 1995 года. Тогда члены «Аум Синрикё» распылили в подземке токсичный газ зарин. В результате погибли 13 человек, еще около 5 тысяч пассажиров пострадали. В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты, в том числе около 30 руководителей.

Деятельность террористической организации «Аум Синрикё» запрещена на территории России.

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