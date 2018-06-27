Убившей мужа африканке заменили смертную казнь тюрьмой

В Судане отменили смертный приговор девушке-подростку, которая зарезала своего мужа после изнасилования. Нура Хуссейн (Noura Hussein) приговорена к пяти годам лишения свободы. В дополнение к тюремному заключению она должна заплатить более семи тысяч евро (полмиллиона рублей). Об этом рассказала ее адвокат Абдельаха Мохамад (Abdelaha Mohamad), сообщает BBC News.

«Отмена смертного приговора — отличная новость. Теперь пришло время изменить закон в Судане, чтобы Нура Хусейн стала последней девушкой, которая была осуждена по этой статье. Власти должны реформировать законодательство в области детских и принудительных браков, а также [проблемы] изнасилований в браке», — сообщила Зейф Маганго (Seif Magango), заместитель директора Amnesty по Восточной Африке.

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После оглашения первоначального приговора, который назначил девушке смерть через повешение за преднамеренное убийство, мировые знаменитости, такие как Эмма Уотсон и Наоми Кэмпбелл, поддержали в интернете хэштег #JusticeforNoura с просьбой обратить внимание на дело Нуры и восстановить справедливость. Также на сайте change.org появилась петиция, требующая освобождения Хуссейн.

Девушку выдали замуж в 15 лет за мужчину, который был старше нее на 16 лет. Тогда она сбежала и три года пряталась у своей тети. В семью мужа ее обманом вернул отец. Когда девушка отказалась провести брачную ночь с мужем, он ее изнасиловал. На следующий день супруг вновь попытался принудить жену к половому акту, однако она, защищаясь, ударила его ножом, из-за чего мужчина скончался.

Законы Судана не запрещают детские браки и не признают преступлением изнасилование в браке.

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