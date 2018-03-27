Африканец-модель рассказал о расизме в России

Уроженец Южного Судана, ставший единственной чернокожей моделью на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в модной индустрии в России. Об этом сообщает Yahoo Finance.

«Я никогда не сталкивался с расизмом, но пробиться на кастингах очень трудно. Порой я даже не трачу время на пробы, потому что знаю, что меня точно не выберут. Русские воспринимают только тех, кто выглядит так же, как они», — поделился мужчина.

23-летний Тон Петер Атиан (Thon Peter Athian) приехал в Москву, чтобы изучать нефтегазовое дело в Российском государственном геологоразведочном университете, и никогда не планировал становиться моделью. Однако в 2016 году его заметили представители агентства Look Models Russia и предложили сотрудничество.

@laredoute_russia фото @strajin Публикация от NILE SHADOW (@nile_shadow) 20 Фев 2018 в 4:20 PST

Таким образом Атиан, работающий под псевдонимом Nile Shadow, принял участие в показе дизайнера Артема Шумова на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Он невероятно прекрасен: его лицо, его улыбка. Он излучает светлую энергетику», — заявил Шумов. Модельер также добавил, что ценит Атиана не за цвет его кожи, а за красоту души и тела.

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В феврале темнокожая модель открыла шоу Prada в первый раз с 1997 года. Итальянский модный дом пригласил 19-летнюю Анок Яи первой выйти на подиум во время показа коллекции осень/зима 2018-2019 на Неделе моды в Милане. Последней темнокожей моделью, открывавшей показ до Яи, была Наоми Кэмпбелл.

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