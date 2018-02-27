Итальянцы впервые за столетие позволили темнокожей модели открыть модный показ

Темнокожая модель открыла шоу Prada в первый раз с 1997 года, сообщает Independent. Итальянский модный дом пригласил 19-летнюю Анок Яи первой выйти на подиум во время показа коллекции осень/зима 2018-2019 на Неделе моды в Милане. Последней темнокожей моделью, открывавшей показ до Яи, была Наоми Кэмпбелл.

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«Быть первой моделью на показе ведущего дома моды — большая честь для меня. Весь мир, и особенно темнокожие женщины, увидят, что наша красота тоже достойна признания», — сказала Яи. Модель также призналась, что сильно нервничала перед показом, но, как только вышла на подиум, волнение исчезло.

Широкую известность модель получила в 2017 году после того, как фотограф с псевдонимом TheSUNK сфотографировал ее на студенческой вечеринке и опубликовал снимок в Instagram. Фотография набрала более 20 тысяч лайков. После этого договор с ней заключили несколько модельных агентств, а Prada пригласила открыть свое дефиле.

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