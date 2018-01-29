Афроамериканкам ограничили доступ к косметике в калифорнийском универмаге

Жительницы американского штата Калифорния афроамериканского происхождения подали судебный иск против крупной сети универсальных магазинов Walmart, сообщает Pittsburgh's Action News.

Причиной иска стало то, что, в отличие от косметики для белокожих женщин, средства для афроамериканок представлены в торговых залах не в свободном доступе, а в запертых витринах. Возмущенные женщины разместили фотографии в своих аккаунтах в социальных сетях, сопроводив их заявлениями, что подобное поведение сети магазинов является расистским.

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В конце января 2018 года был опубликован рейтинг разнообразия модных показов мужской одежды. Последнее шоу российского дизайнера Гоши Рубчинского заняло в этом рейтинге самую низкую позицию. Основным критерием было число темнокожих и азиатов, которые участвовали в шоу в качестве моделей. На показе Рубчинского в Екатеринбурге были исключительно модели славянского типа внешности.

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