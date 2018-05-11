Родители сдали в полицию зарезавшую мужа-насильника дочь

В Судане к смертной казни приговорили девушку-подростка, зарезавшую мужа-насильника. В полицию ее сдали собственные родители, передает CNN.

Нуру Хуссейн (Noura Hussein) выдали замуж в 15 лет, тогда она сбежала и три года пряталась у своей тети. В семью мужа ее обманом вернул отец. Когда девушка отказалась провести брачную ночь с мужем, он ее изнасиловал.

«Родной и два двоюродных брата мужчины пытались уговорить ее, но, когда она наотрез отказалась, ударили и заставили сделать это силой. Один держал ее голову и плечи, двое других — ноги», — рассказал журналистам адвокат девушки Адиль Мохамед аль-Имам (Adil Mohamed Al-Imam).

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На следующий день супруг вновь попытался принудить жену к половому акту, однако она, защищаясь, ударила его ножом. От полученного ранения он скончался. 19-летняя девушка сбежала к родителям в поисках поддержки, однако те сдали ее полицейским.

В ходе расследования адвокат девушки отказался защищать ее, тогда аль-Имам стал работать с ней бесплатно. Отмечается, что родители Нуры также от нее отвернулись. Суд вынес смертный приговор, который защита может обжаловать в течение 15 дней. Родственникам убитого было предложено заменить высшую меру денежной компенсацией, однако они настояли на казни.

Решение вызвало общественный резонанс. На последнее слушание в здание суда пришли поддерживающие жертву насилия люди. «В суде все битком. Народ собрался поддержать Нуру», — написала одна из пользователей Twitter.

На сайте change.org также появилась петиция в поддержку Хуссейн.

Как пишет CNN, по закону Судана девочки могут вступать в брак с 10 лет.

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