В Японии повесили всех приговоренных сектантов «Аум Синрикё»

Шестеро оставшихся членов экстремистской секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) были казнены в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Приговоренные к смерти были признаны виновными по трем эпизодам — газовой атаке в токийском метро в 1995 году, еще одном случае применения боевого отравляющего вещества зарин в городе Матсумото (1994), а также в убийстве семьи из трех человек, включая младенца, в 1989 году.

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Казнь в Японии осуществляется через повешение.

Предводитель секты Сёко Асахара был казнен вместе с еще шестью членами «Аум Синрикё» утром 6 июля. Правозащитники заявили, что считают теракт с применением химоружия омерзительным, «но смертная казнь никогда не является ответом».

Теракт в токийском метро был совершен 20 марта 1995 года. Тогда члены «Аум Синрикё» распылили в подземке токсичный газ зарин. В результате погибли 13 человек, еще около 5 тысяч пассажиров пострадали. В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты.

«Аум Синрикё» появилась в Японии в конце 1980-х годов. В основе идеологии секты лежит смесь индуизма, буддизма и других религий, причем ее члены проповедовали скорое наступление конца света. Организация запрещена на территории России.

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