В США казнят индейца на федеральном уровне вопреки протестам его племени

В США впервые в современной истории на федеральном уровне казнят представителя коренного населения. Об этом сообщает Time.

37-летний Лезмонд Митчелл, индеец из племени навахо, будет казнен 26 августа. Его обвиняют в убийстве двух человек: 19 лет назад он убил свою соплеменницу и ее внучку, когда пытался украсть автомобиль. Казнь осуществят при помощи смертельной инъекции.

Согласно американскому законодательству, коренных американцев, совершивших преступления на территории резерваций, можно казнить только после разрешения племени. Однако представители навахо, в том числе семья убитых, выступают против высшей меры пресечения. Вопреки их протестам генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что «все судебные инстанции однозначно осудили Митчелла», поэтому приговор соответствует закону.

«Такое решение демонстрирует абсолютное неуважение к ценностям и суверенитету племени навахо», — заявили адвокаты Митчелла.

Это очередная казнь на федеральном уровне, которую собираются провести спустя 17 лет перерыва. 16 июля Верховный суд США постановил применить высшую меру наказания к Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю. До этого, 14 июля, прошла первая за 17 лет федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах были казнены более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

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