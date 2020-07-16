Казни на Тайване станут «более гуманными»

Власти Тайваня разработали новые правила проведения казней, чтобы сделать их, как отмечают местные СМИ, «более гуманными», однако правозащитники считают, что этот шаг лишь усугубляет применение данной практики. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации СМИ, во время казни осужденным сначала дают успокоительное, затем кладут лицом вниз и стреляют в спину. По новым правилам, разработанным властями страны, теперь осужденный должен быть в капюшоне, чтобы не видеть своего палача. Кроме того, им будет разрешено проводить последние в своей жизни религиозные ритуалы и оставлять прощальные голосовые или видеосообщения для родственников.

Как заявила директор правозащитной организации Amnesty International Taiwan, Чиу Э-линь, смертная казнь — жестокий и бесчеловечный метод наказания, поэтому «абсурдно обсуждать, как применять его более гуманным образом». В свою очередь, исполнительный директор Тайваньского альянса за прекращение смертной казни Линь Синь-ий, призвал правительство страны отменить ее. Он заявил, что гуманного способа смертной казни не существует, поэтому власти должны отказаться от такой практики.

Тайвань возобновил практику смертной казни в 2010 году после пятилетнего перерыва.

Ранее Верховный суд США постановил провести вторую казнь на федеральном уровне за 17 лет — предыдущая состоялась только 14 июля 2020 года. Последняя казнь на федеральном уровне до этого была проведена в 2003 году, при этом в федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.