Иран допустил отмену казни протестующих из-за требований в соцсетях

Власти Ирана допустили отмену приговора о смертной казни Амирхоссейна Моради (Amirhossein Moradi), Мохаммада Раджаби (Mohammad Rajabi) и Саида Тамджиди (Saeed Tamjidi) из-за кампании пользователей соцсетей с таким требованием. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что осужденных арестовали во время протестов ноября 2019 года, которые были спровоцированы решением правительства повысить цены на бензин. Amnesty International считает проведенное судебное разбирательство крайне несправедливым, а все признания — полученными под пытками.

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После решения Верховного суда Ирана 14 июля оставить приговор в силе, в персидском сегменте интернета был запущен хештег #do_not_execute («не казните»). Он быстро получил широкое распространение, его использовали многие знаменитости. Кроме того, за отмену приговора выступил президент США Дональд Трамп, заявив, что таким образом Иран посылает миру ужасный сигнал.

15 июля представители судебной власти заявили, что рассмотрят любую просьбу осужденных о пересмотре их приговоров. Кроме того, адвокатам также впервые разрешили ознакомиться с судебными документами и доказательствами дела.

Массовые протесты, в ходе которых были зафиксированы погромы и поджоги собственности, проходили в Иране в ноябре 2019 года. Они были вызваны решением Высшего совета по экономической координации, в состав которого входят президент Ирана Хасан Рухани и спикер парламента Али Лариджани, повысить цены на бензин. В результате цена топлива выросла на 50 процентов. Кроме того, власти ограничили покупку бензина для личного транспорта 60 литрами в месяц. Покупку сверх этой нормы обложили дополнительной платой.

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