Иран выставил США счет за протесты в стране

Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за ущерба, полученного в результате прошедших в стране протестов против повышения цен на бензин. Такое заявление сделал председатель Верховного суда Голам Хусейн Исмаили, передает агентство Fars.

«В отношении правительства США было заведено и рассмотрено более 360 дел, которые предполагают выплаты в пользу пострадавших граждан Ирана на общую сумму в 130 миллиардов долларов», — рассказал представитель судебной власти. Он также попросил правительство и министерство иностранных дел Ирана помочь добиться их.

17 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи связал протесты против повышения цен на бензин с «саботажем иностранных врагов». По его словам, саботаж и поджоги совершаются хулиганами, а не иранцами. «Контрреволюционеры и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и продолжают это делать», — сказал Хаменеи.

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Массовые протесты начались в Иране 15 ноября. Они были вызваны решением Высшего совета по экономической координации, в состав которого входят президент Ирана Хасан Рухани и спикер парламента Али Лариджани, повысить цены на бензин. В результате цена топлива выросла на 50 процентов.

Кроме того, власти ограничили покупку бензина для личного транспорта 60 литрами в месяц. Покупку сверх этой нормы обложили дополнительной платой.

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