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Лидер Ирана обвинил «иностранных врагов» в организации протестов

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Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи связал протесты против повышения цен на бензин с «саботажем иностранных врагов». Об этом сообщает Reuters.

«Несомненно, некоторые люди обеспокоены этим решением, однако саботаж и поджоги совершаются хулиганами, а не нашим народом. Контрреволюционеры и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и продолжают это делать», — заявил он.

Хаменеи напомнил, что решение повысить цены на бензин было обосновано, однако призвал чиновников не допустить роста цен на другие товары.

Массовые протесты начались в Иране 15 ноября. Они были вызваны решением Высшего совета по экономической координации, в состав которого входят президент Ирана Хасан Роухани и спикер парламента Али Лариджани, повысить цены на бензин. В результате цена топлива выросла на 50 процентов.

Кроме того, власти ограничили покупку бензина для личного транспорта 60 литрами в месяц. Покупку сверх этой нормы обложили дополнительной платой.

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