В США казнят ожидавшего смерти 27 лет убийцу

В США казнят застрелившего пятерых человек преступника. Он ожидал высшей меры 27 лет, передает Fox News.

Речь идет о 52-летнем Дастине Ли Хонкене (Dustin Lee Honken), который был приговорен к смертной казни в 1993 году. Его называют амфетаминовым вором в законе: Хонкен занимался незаконным оборотом наркотиков. Отмечается, что он убил свидетелей своих преступлений, в число которых вошли не только взрослые, но и дети. Его казнят с помощью смертельной инъекции.

Это третья казнь на федеральном уровне, которую собираются провести спустя 17 лет перерыва. 16 июля Верховный суд США постановил применить высшую меру наказания к Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю. До этого, 14 июля, прошла самая первая за 17 лет федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах были казнены более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

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