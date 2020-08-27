В США запретили казнить похитившего и изнасиловавшего ребенка убийцу

В США запретили проводить казнь на федеральном уровне в отношении преступника, похитившего и убившего ребенка. С таким постановлением выступила окружной судья Вашингтона Таня Чуткан, ее цитирует Reuters.

По ее словам, прежде всего власти должны получить рецепт на использование вещества в смертельной инъекции. Изначально для казни хотели применить пентобарбитал, однако это вещество требует разрешения врача с лицензией: оно должно быть оформлено письменно или же заверено фармакологом.

«Если правительство утверждает, что смертельная инъекция разрешена законом и конституцией, потому что обеспечивает "гуманную" смерть, то оно не может отказаться от ответственности за соблюдение федеральных законов», — так судья объяснила запрет на казнь убийцы.

Речь идет о преступнике по имени Кит Дуэйн Нельсон (Keith Dwayne Nelson), который похитил, изнасиловал и убил десятилетнюю девочку.

Это должно было стать очередной казнью на федеральном уровне, которую собираются провести спустя 17 лет перерыва. 16 июля Верховный суд США постановил применить высшую меру наказания к Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю. До этого, 14 июля, прошла первая за 17 лет федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах были казнены более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.