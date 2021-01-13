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В США казнили женщину в федеральной тюрьме впервые за почти 70 лет

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Лиза Монтгомери
Лиза Монтгомери
Фото: Reuters

В США казнили женщину в федеральной тюрьме впервые за почти 70 лет. Об этом пишет Reuters.

52-летнюю Лизу Монтгомери казнили через смертельную инъекцию. Это первая с 1953-го казнь женщины на федеральном уровне. Адвокат Монтгомери назвал казнь порочной и незаконной, поскольку осужденная якобы страдала от тяжелого психического заболевания.

Казнь Монтгомери уже переносили дважды: сначала из-за того, что адвокаты заразились коронавирусом, затем — из-за того, что исполнение приговора отложил судья.

В 2007 году суд штата Канзас признал женщину виновной в убийстве беременной, которая находилась на восьмом месяце, а также в том, что она вспорола ее живот и забрала ребенка. Преступление Монтгомери совершила в 2004 году в городе Скидмор, штат Миссури. Жертвой стала 23-летняя Бобби Джо Стиннетт (Bobbie Jo Stinnett). Преступница пришла к ней домой под предлогом покупки щенка. Монтгомери напала на женщину и задушила веревкой, после чего вырезала кухонным ножом недоношенный плод. Девочку она забрала с собой и позже пыталась выдавать за своего ребенка.

Это 11-я по счету казнь с начала 2020-го. Решение о том, чтобы вернуть смертные казни на федеральном уровне, приняли летом 2019 года. До этого случаи смертной казни относились к решениям местных властей.

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