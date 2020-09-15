Женщина выложила видео из спорткара за несколько минут до смертельной аварии

Жительница американского города Кенсингтон, штат Мэриленд, опубликовала в Instagram видео из спортивной машины и через несколько минут попала в смертельную аварию. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицию округа Монтгомери.

В среду, 9 сентября, 25-летняя мать Стефани Анжелика Васкес выложила ролик, на котором она сидит за рулем новой модели желтого спорткара Toyota Supra. Вместе с ней на пассажирском сиденье ехал 35-летний Джонатан Чакрас. Буквально через несколько минут Васкес и ее знакомый врезались в Honda Accord и погибли на месте.

40-летнего водителя Honda Accord Эриберто Сантоса Гонсалеса госпитализировали с серьезными травмами. Двух других участников ДТП, чьи личности не идентифицированы, также доставили в больницу.

По предварительной версии полиции, Васкес нарушила скоростной режим. В результате аварии также были повреждены три пустые припаркованные машины. Полиция ведет расследование и пытается установить причину произошедшего.

Полицейские округа Монтгомери отмечают, что 2 августа Васкес остановили за неосторожное вождение. При осмотре у нее обнаружили пистолет. Женщину обвинили в управлении транспортом в нетрезвом виде и незаконном владении и перевозке заряженного оружия. 11 августа она должна была предстать перед судом.