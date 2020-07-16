Водитель грузовика засмотрелся порно и насмерть сбил человека

В американском штате Миннесота водителя грузовика посадили в тюрьму за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека. Об этом сообщается на сайте CDLLife.

Во вторник, 14 июля, суд вынес приговор 48-летнему Тейту Думу (Tate Doom). Смертельное ДТП по его вине произошло 2 октября 2018 года. Дум засмотрелся порно и врезался в прицеп пикапа, водитель которого притормозил в зоне строительных работ.

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В результате прицеп отцепился от автомобиля и насмерть сбил 59-летнего дорожного работника Вернона Хедквиста (Vernon Hedquist). Коллега погибшего получил травму.

Следователи выяснили, что в момент ДТП Дум смотрел порноролик. Сам обвиняемый это отрицал. Суд приговорил его к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

В марте сообщалось, что доктор кардиологической больницы в английском городе Ливерпуль тайно использовал рабочий компьютер для просмотра жесткого порно. По его словам, он страдает серьезной зависимостью от порнографии.