Четырехлетние дети выжили в смертельной аварии и вышли к людям через лес

Четырехлетние близнецы из американского штата Вашингтон смогли сами вылезти из разбитой машины и через темный лес дойти до людей после автокатастрофы, в которой погиб их отец. Об этом сообщает издание The Sun.

Четырехлетние сестры Розалин (Rosaline) и Аврора (Aurora) в пятницу, 6 декабря, ехали с отцом на автомобиле Nissan Sentra. Автомобиль попал в ДТП в сельской местности, отец девочек — 47-летний Кори Симмонс (Corey Simmons) — получил серьезную черепно-мозговую травму и погиб.

Дети сумели самостоятельно вылезти в разбитое окно автомобиля и через темный лес подняться к дороге на высоту 60 метров, чтобы обратиться за помощью.

Проезжавшая мимо женщина остановилась, чтобы помочь им. Она вызвала скорую, девочек доставили в больницу с незначительными травмами.

Мать близнецов Эстер Крайдер (Esther Crider) рассказала, что дети находятся в состоянии стресса.

Семья собирает деньги через краудфандинг. За два дня им удалось собрать более девяти тысяч долларов (572,3 тысячи рублей). Пожертвования пойдут на оплату похорон и помощь Крайдер. Полиция расследует причину автокатастрофы.

Ранее сообщалось, что в Юконских равнинах американского штата Аляска дети, оставшиеся одни дома, испугались темноты из-за отключения электричества и прошли почти километр полураздетые в 31-градусный мороз.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



