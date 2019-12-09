Два испуганных ребенка прошли почти километр по морозу без верхней одежды

В Юконских равнинах американского штата Аляска оставшиеся одни дома дети испугались из-за отключения электричества и прошли почти километр полураздетые в 31-градусный мороз. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным полиции, инцидент произошел 3 декабря. Пятилетний американец в одних носках и легкой одежде взял на руки полуторагодовалого ребенка и вышел на улицу, где температура опустилась до 31 градуса ниже нуля. Дети прошли около 800 метров до соседского дома и получили обморожение. Представитель полиции Кен Марш (Ken Marsh) подчеркнул, что их здоровью уже ничто не угрожает.

Патрульные потратили около 12-16 часов, чтобы добраться от полицейского участка в городе Фэрбанкс до отдаленной деревни Венити, где находились дети. «К счастью, мы были уверены, что оба ребенка находятся в надежных руках, — отметил Марш. — Мы поговорили с местным жителем, который приютил детей у себя».

В ходе расследования выяснилось, что дети остались без присмотра по вине 37-летней Джулии Питер (Julie Peter). Американку арестовали. Родственная связь женщины и детей не раскрывается.

В 2018 году сообщалось, что в Малайзии четырехлетний ребенок остался без присмотра и залез в стиральную машину во время посещения прачечной. Мальчик пытался спрятаться, но оказался заперт изнутри. Через некоторое время мать заметила пропажу ребенка и вызвала подмогу.

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