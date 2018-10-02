Четырехлетний мальчик залез в стиральную машину ради забавы и застрял

В Малайзии четырехлетний ребенок залез в стиральную машину во время посещения прачечной. На видео инцидента обратило внимание The Daily Mail.

Мальчик пытался спрятаться, но оказался заперт изнутри. Через некоторое время мать заметила пропажу ребенка, увидела его внутри машины и немедленно вызвала помощь. На кадрах видно, как спасатели пытались сломать крышку тяжелыми инструментами. После нескольких попыток люк удалось разбить, и ребенка освободили.

Его тут же подхватила мать, стоявшая неподалеку в слезах. Сам ребенок, судя по кадрам, не успел испугаться и выглядел ошарашенным. Издание отмечает, что позднее мальчик признался, что видел похожий трюк в мультфильме.

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