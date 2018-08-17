Отец вылез из окна седьмого этажа и спас повисшего на решетке сына

В Китае мужчина вылез из окна седьмого этажа и спас своего сына, застрявшего на решетке этажом ниже. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Фошань провинции Гуандун. Семилетний мальчик был дома один, услышал шум в гостиной и спросонья решил, что в дом проникли грабители. В попытке сбежать от них ребенок открыл окно и спустился на этаж вниз по антивандальной решетке для кондиционера. Вскоре после этого домой вернулась его мать, забиравшая дочь из школы. Как только женщина увидела сына за окном, она позвонила мужу и спасателям. Отец мальчика приехал с работы через десять минут и полез за ребенком без всякой страховки.

Прибывшие на место пожарные сбросили мужчине веревки. Он обвязал ими сына и страховал его, пока спасатели затаскивали ребенка в окно. Вскоре после этого они помогли вернуться домой и самому мужчине. Пожарные отметили смелость китайца, но призвали в подобных ситуациях дожидаться профессиональной помощи и не рисковать жизнью.

16 августа сообщалось об австралийце, прыгнувшим с балкона ради спасения жизни сына. Ребенка уже выписали из больницы, лечение мужчины займет от 6 до 12 месяцев.

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