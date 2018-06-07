Прохожий забрался по стене на пятый этаж и спас ребенка

В китайском городе Хуайхуа (провинция Хунань) прохожий забрался по стене на пятый этаж жилого дома, чтобы спасти двухлетнего ребенка от падения. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что мальчик провалился через решетку на окне, зацепился за прутья и повис на большой высоте. К нему карабкается мужчина, хватаясь за решетки на окнах. Местные жители растянули под ним брезент, чтобы поймать его, если он сорвется.

Мужчина быстро поднялся на пятый этаж и втолкнул плачущего ребенка в квартиру. После этого он тем же способом спустился вниз.

Впоследствии выяснилось, что спасителя зовут Чжан Синь. По его словам, он услышал детский плач, когда проходил мимо с братом. Они стали стучаться в квартиры, но никто не открывал. «Потом кто-то появился и пустил нас к себе на пятый этаж. Мы вошли и поняли, что в окне соседней квартиры болтается мальчик», — рассказал Синь.

В мае сообщалось, что в Париже иммигрант из Мали за считаные секунды взобрался на балкон пятого этажа и спас ребенка от падения. После этого президент Франции Эммануэль Макрон решил дать ему французское гражданство.

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