Ребенок застрял головой в массажном столе и пережил освобождение с цепной пилой

newsflare.com

В китайском городе Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, пожарные вызволили ребенка, который застрял в массажной кушетке. Об этом сообщает издание New York Post.

10-летний мальчик из любопытства сунул голову в отверстие для лица, которое имелось в столе. Когда он попытался вытащить ее, у него ничего не получилось.

Чтобы освободить застрявшего ребенка, пришлось вызвать пожарных, которые распилили кушетку при помощи цепной пилы. Мальчик не пострадал.

В 2016 году сообщалось, что в Китае пожарные спасли двухлетнюю девочку, застрявшую в стиральной машине со встроенной сушкой. Для этого им пришлось разобрать устройство.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!