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Молодая мать застряла в качелях и насмешила всю семью

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Жительница британского города Саутгемптон Меган Кенвэй-Хэд (Megan Kenway-Head) во время прогулки с детьми застряла в качелях, сообщило издание Daily Mail.

Ее супруг Джоржан Сандерс (Jordan Sanders) не смог помочь выбраться из ловушки и начал высмеивать и дразнить жену вместе с детьми, попутно снимая происходящее на видео. Всего 23-летняя Кенвэй-Хэд провела в заточении около часа, пока спасатели ехали на вызов.

«Мы наслаждались выходными, и я решила отвести детей в парк. Когда мы пришли, ребята не выглядели особо заинтересованными. Я решила подбодрить их и залезла в качели. Они развеселились, сели в соседние качели, и мы начали кататься», — объяснила свой поступок девушка. По ее словам, она делала так неоднократно.

Однако на этот раз Кенвэй-Хэд застряла настолько, что не помогло даже переворачивание ее вверх ногами. Прибывшие на место спасатели пошутили, что одну из ног нужно ампутировать, чем немного напугали британку. В итоге они поставили ей под ноги подставку, и она смогла самостоятельно вылезти из качелей, отделавшись лишь парой синяков.

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