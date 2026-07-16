Незаконно уволенный мужчина отсудил полтора миллиона рублей у работодателя

В Сингапуре незаконно уволенный мужчина отсудил у работодателя компенсацию, после того как компания попыталась отправить его на пенсию без уведомления и выплат. Об этом сообщает Mothership.
63-летний истец, работавший региональным менеджером с зарплатой 6,4 тысячи сингапурских долларов (около 383 тысяч рублей) в месяц, получил уведомление о прекращении трудового договора 18 июня 2025 года. В письме говорилось, что это «естественный конец трудовых отношений» и поэтому компания не обязана выплачивать двухмесячное выходное пособие. После этого мужчина обратился в суд.
Судья постановил, что это прямое нарушение закона, согласно которому работодатель обязан уведомить сотрудника за два месяца или выплатить компенсацию, даже если тот достиг пенсионного возраста. Кроме того, суд признал необоснованным предложение компании о перезаключении контракта на шесть месяцев с понижением зарплаты до четырех тысяч сингапурских долларов (около 240 тысяч рублей) и сменой должности на «учебного менеджера», которое было сделано всего за неделю до увольнения. По закону работодатель обязан начинать переговоры о продлении не менее чем за полгода до наступления пенсионного возраста.
Судья отметил, что компания не провела «содержательных переговоров», а HR-менеджер признала, что просто хотела побыстрее закрыть вопрос. В итоге истцу присудили 11,6 тысячи сингапурских долларов (695 тысяч рублей) в качестве компенсации за незаконное увольнение и 14,7 тысячи сингапурских долларов (880,6 рублей) за отказ от найма, а также за судебные издержки. Всего мужчина получил около 26 тысяч сингапурских долларов (около полутора миллионов рублей).
Ранее в ЮАР мужчина получил денежную компенсацию, после того как начальница публично сравнила его пенис с наперстком в присутствии женщин-коллег. Инцидент произошел 10 июля 2024 года на одном из складских помещений компании Easybranch в Йоханнесбурге.