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12:32, 16 июля 2026Путешествия

Раскрыта судьба задержанных за чтение Библии в Турции россиян

Пару россиян, задержанных за чтение Библии в Турции, депортируют 17 июля
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tumay Berkin / Reuters

Пару российских туристов, задержанных за чтение Библии в соборе Святой Софии в Турции, депортируют 17 июля. Судьбу россиян раскрыл Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, на завтра у туристов уже куплены билеты в Москву. Самолет должен вылететь в 19:55 и прибыть в Шереметьево. Возможность выехать из страны появилась после общения с российскими дипломатами по телефону из изолятора, куда Викторию и Игоря Ф. поместили перед депортацией.

Ранее стало известно, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь прилетели на отдых в курортную страну из Москвы вечером 13 июля и отправились в собор Святой Софии, где мужчина достал Библию и начал ее читать. Полиция задержала туристов по статье о разжигании ненависти или вражды среди населения. Затем пару поместили в изолятор в стамбульском районе Арнавуткёй. При этом супругов разлучили.

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