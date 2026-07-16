Раскрыта судьба задержанных за чтение Библии в Турции россиян

Пару россиян, задержанных за чтение Библии в Турции, депортируют 17 июля

Пару российских туристов, задержанных за чтение Библии в соборе Святой Софии в Турции, депортируют 17 июля. Судьбу россиян раскрыл Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, на завтра у туристов уже куплены билеты в Москву. Самолет должен вылететь в 19:55 и прибыть в Шереметьево. Возможность выехать из страны появилась после общения с российскими дипломатами по телефону из изолятора, куда Викторию и Игоря Ф. поместили перед депортацией.

Ранее стало известно, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь прилетели на отдых в курортную страну из Москвы вечером 13 июля и отправились в собор Святой Софии, где мужчина достал Библию и начал ее читать. Полиция задержала туристов по статье о разжигании ненависти или вражды среди населения. Затем пару поместили в изолятор в стамбульском районе Арнавуткёй. При этом супругов разлучили.