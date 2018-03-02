Китаянка застряла в заборе и умерла

Молодая китаянка застряла шеей в заборе и погибла. Об инциденте рассказало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Ухань, провинция Хубэй. Ожидавшая автобус 20-летняя девушка споткнулась о свой багаж и упала на забор, застряв между его U-образными секциями шеей. Полиция и спасатели прибыли на место происшествия через 16 минут и констатировали смерть девушки на месте. По данным врачей, у нее пережало сонную артерию.

Пользователи китайской социальной сети Weibo эмоционально отнеслись к гибели женщины и обвинили правительство в том, что они не заменили потенциально опасные заборы: высотой в метр и с расстоянием между прутьями, сопоставимым с шириной ладони. По данным издания, в 2016 году при таких же обстоятельствах скончалась беременная женщина.

Сонная артерия снабжает кровью головной мозг. Если ее пережать, человек может прожить до пяти минут.

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