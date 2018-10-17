Ребенок провалился под поезд на глазах у уткнувшейся в смартфон матери

В Китае маленькая девочка провалилась под поезд, пока ее мать была увлечена происходящим на экране смартфона. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в Пекине на железнодорожной станции Пекин-Центральный. Пятилетняя девочка попыталась зайти в вагон и упала в зазор между платформой и поездом. Мать не сразу заметила это, так как смотрела в экран телефона. Как только женщина увидела, что рядом с ней нет дочери, а лежит только ее рюкзак, она бросилась на помощь к ребенку.

К ней подбежали сотрудники вокзала. После того, как один из них убедился, что с ребенком все нормально, он снял панель с поезда, спрыгнул на рельсы и достал девочку.

Сообщается, что ребенок отделался шишкой на голове и очень сильно испугался.

В августе сообщалось о китаянке, больше минуты не замечавшей, что ее годовалая дочь тонет в бассейне. Женщина набирала текстовое сообщение и не следила за младенцем. Когда другой ребенок попытался привлечь ее внимание, она лишь отмахнулась от него.

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