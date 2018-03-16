Китаянка доигралась в телефон до операции на мозге, очнулась и взялась за старое

Китаянке пришлось пережить операцию на мозге из-за зависимости от игр на телефоне. Как сообщает издание Daily Mail, в мозгу женщины образовалось несколько тромбов.

Женщина коротала 20-часовой переезд на поезде из провинции Хэнань в провинцию Гуандун за играми в телефоне, полулежа на сиденьи. Как только 47-летняя пассажирка вышла на платформу, она потеряла сознание.

Пострадавшую немедленно госпитализировали, врачи сделали ей МРТ, обнаружили несколько тромбов и немедленно прооперировали. Нейрохирург Мэн Хэн (Meng Heng) отметил, что извлеченные сгустки крови были диаметром примерно в два сантиметра, что в два раза больше тромбов, с которыми ему обычно приходилось иметь дело.

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Доктор предположил, что они могли образоваться из-за того, что женщина долгое время не меняла свою позу и пережала сосуды на правой стороне шеи. Также Хэн отметил, что в последнее время увеличилось число подобных случаев, обычно пациентами оказываются молодые любители игр на телефоне.

После операции женщина чувствует себя хорошо и коротает время в больнице за играми на телефоне.

14 марта сообщалось о гибели китайца, который заигрался в игру на смартфоне во время экскурсии, присев на установленные для предотвращения падения туристов перила. Мужчина так увлекся, что забыл, что сзади нет опоры, упал и разбился насмерть.

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