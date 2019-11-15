Подросток вырвал сестру из пасти крокодила и спас ей жизнь

В филиппинской провинции Палаван 15-летний подросток спас сестру от смерти в пасти крокодила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 8 ноября, на 12-летнюю Хаину Лизу Хосе Хаби (Haina Lisa Jose Habi) напал четырехметровый крокодил, когда она переходила ручей через мост. Рептилия впилась зубами в ее правую ногу и попыталась стащить девочку в воду. Крики Хаины услышал ее старший брат Хашим (Hashim), который уже перешел на другой берег, и начал кидать камни в хищника. Ему удалось отбить сестру у крокодила и вызвать подмогу.

Девочку госпитализировали с глубокой раной. Ее состояние стабильно. Хаина призналась полицейским, что была уверена, что умрет в зубах крокодила. «Крокодил был огромным, куда больше меня. Мне было так страшно, я кричала и плакала от ужаса. Я видела его зубы прямо перед собой», — рассказала девочка.

Полицейские разыскивают крокодила, так как опасаются, что он может напасть на кого-нибудь еще. Местных жителей призвали держаться подальше от водоемов.

Ранее сообщалось, что в Индии 14-летний подросток смог отбить младшего двоюродного брата от леопарда. Он отвлек животное с помощью палки и камней. На крики детей прибежала их бабушка с серпом, ей удалось прогнать животное.

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